Работу по подготовке к отопительному сезону обсудили на заседании Правительства области

Жилой фонд и социальные объекты готовы полностью: это 6,5 тысячи многоквартирных домов, свыше 560 учреждений образования, более 120 объектов здравоохранения, порядка 415 организаций сферы культуры и спорта и 65 социальных учреждений.

Ключевой элемент надежного теплоснабжения и бесперебойной работы всех учреждений — инженерная инфраструктура. Готовы к работе практически все котельные и тепловые сети. Полностью подготовили водопроводные и канализационные сети.

Во всех муниципальных округах готовность к осенне-зимнему периоду проверяют специальные комиссии. В их составе специалисты Ростехнадзора и Главного управления государственной жилищной инспекции. Паспорта готовности по итогам проверок должен получить каждый муниципалитет.

Губернатор Василий Анохин поручил главам муниципальных образований держать вопросы подготовки на контроле и внимательно относиться к обращениям жителей. Им поставлена задача — завершить все работы в срок и обеспечить стабильное теплоснабжение и комфорт для жителей региона.

Фото: Пресс-служба Правительства Смоленской области