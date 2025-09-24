Ректор СмолГУ Михаил Артеменков рассказал об особенностях образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Специалисты Смоленского государственного университета смогут ответить на все вопросы участников программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Об этом сообщил ректор вуза, член Общественного совета программы Михаил Артеменков.

Он уточнил, что Смоленский государственный университет участвует в программе «Герои СВОего времени. Смоленск» в ключевых компетенциях.

«Это то, что связано с современным развитием российской государственности. Думаю, что наши специалисты смогут ответить на все те вопросы, которые есть у участников программы», — сказал Михаил Артеменков.

Ректор СмолГУ подчеркнул, что образовательная программа является комплексной.

«Она позволяет войти в нее людям с разным начальным уровнем. Главная задача, во-первых, дать базовые знания. Во-вторых, задать векторы для саморазвития. И, в-третьих, дать понимание о происходящем сегодня в регионе. На все эти вопросы программа отвечает», — уточнил Михаил Артеменков.

Напомним, на предыдущих этапах были отобраны 26 бойцов СВО, которые станут участниками образовательной программы. 13 курсантов приступят к учебе в октябре, еще 13 человек зачислены на отложенное обучение.

Лекции и мастер-классы проведут преподаватели Высшей школы госуправления, регионального филиала РАНХиГС и СмолГУ. По поручению губернатора Василия Анохина, обучать будут и сотрудники Правительства Смоленской области.

Полный курс продлится до июня 2026 года. Он будет разделен на четыре модуля и три стажировки.