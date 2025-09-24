Смоленская область присоединилась к Неделе информирования о важности диспансеризации

С 22 по 28 сентября в России проходит Неделя информирования о важности диспансеризации и профилактических осмотров, которые проводятся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, что диспансеризация направлена, прежде всего, на выявление заболеваний, ведущих к ухудшению качества жизни, инвалидности и от которых фиксируется наибольший процент смертности среди населения. Это онкологические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические заболевания бронхов и легких, гериатрические синдромы. Исследования помогают выявить риск развития хронических заболеваний на ранних стадиях и предотвратить осложнения.

Диспансеризация проводится один раз в три года для граждан от 18 до 39 лет включительно и ежегодно — для людей 40 лет и старше. Она подразделяется на два этапа:

— Первый: анкетирование, антропометрия, лабораторные анализы, инструментальные методы (флюорография, ЭКГ и т.д.), краткое индивидуальное профконсультирование.

— Второй этап проводится при необходимости уточняющих обследований и консультаций узких специалистов (кардиолог, невролог, эндокринолог, онколог и др.) для подтверждения диагноза.

Также существуют профосмотры, инициированные работодателем. Они направлены преимущественно на выявление проблем, вызванных условиями труда. Стоит помнить, что обе процедуры важны и дополняют друг друга.

В 2024 году в программе диспансеризации произошли нововведения, которые касаются перечня обследований, порядка их проведения и записи. Так, в список обследований добавился скрининг на антитела к гепатиту С для граждан в возрасте 25 лет и старше, также появился дополнительный скрининг на репродуктивное здоровье для мужчин и женщин от 20 до 49 лет. Кроме того, появилась возможность проводить диспансеризацию прямо на базе учреждения – для студентов и работников крупных предприятий. Стоит отметить, что ветераны боевых действий вправе вне очереди проходить медосмотры в поликлиниках, где получают первичную медико-санитарную помощь.

Жители области могут пройти осмотр во всех городских поликлиниках Смоленска и центральных районных больницах. Объем исследований определяется индивидуально в зависимости от пола и возраста пациента. Записаться на прохождение диспансеризации можно через портал «Госуслуги». Помните, что она проводится бесплатно и обязательна для всех возрастов, независимо от состояния здоровья.

«Смоляне активно участвуют в ежегодной диспансеризации, организуемой региональными медучреждениями. На данный момент почти 275 тысяч взрослых и около 105 тысяч детей уже прошли необходимое медобследование. Всего в 2025 году диспансеризацией планируется охватить 720 тысяч жителей региона. Для повышения доступности и комфорта процесса для работающих граждан организованы дополнительные приемы врачей в вечернее время и субботние дни», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

