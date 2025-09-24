Учитель из Вязьмы представит Смоленскую область в финале всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025»

Преподаватель английского языка Анастасия Иванова из Вяземской средней школы № 4 им. Героя Советского Союза А.Б. Михайлова будет представлять Смоленскую область в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025».

Анастасия Сергеевна прошла все конкурсные испытания:

Заочный тур: «Интернет-ресурс» и «Эссе».

I очный тур: «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

II очный тур: «Мастер-класс», «Образовательный проект» и «Публичная лекция».

Путь к всероссийскому финалу Анастасия начала с победы на областном профессиональном конкурсе «Учитель года». С этим достижением ее лично поздравил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Теперь ей предстоит борьба с лучшими педагогами из всех 87 регионов России. Уже завтра Анастасия даст свой первый урок на Всероссийском финале. Желаем Анастасии уверенности, вдохновения и заслуженной победы!