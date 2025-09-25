В Смоленске откроется IX международный фестиваль документального кино стран СНГ «Евразия.DOC

29 сентября, в понедельник, в кинотеатре «Современник» состоится церемония открытия и первый открытый показ фильма из конкурсной программы.

Фестиваль документального кино «Евразия.DOC» готовится к открытию. Торжественная церемония состоится в крупнейшем кинотеатре Смоленска «Современник» — начало в 19 часов.

После небольшой культурной программы, зрителей ждёт долгожданный кинопоказ фильма «Враг номер три» режиссёра Владимира Сумашедова (39 мин., Россия, 2024), который откроет конкурсную часть Фестиваля. Это фильм о легендарном художнике и мастере фотомонтажа Александре Житомирском, чье имя, рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс внёс в список личных врагов под номером три – после Юрия Левитана и Ильи Эренбурга.

Подробнее о фильме можно узнать на сайте Фестиваля:

На Церемонии будут представлены все фильмы — участники конкурсной программы. Специальные гости — организаторы, члены жюри и эксперты Фестиваля, представители Администрации Смоленской области, кинематографисты и партнёры события.

Обращаем внимание, что на мероприятие открыта регистрация.

IX Международный фестиваль «Евразия.DOC» продлится с 29 сентября по 1 октября в Смоленске, а затем с 1 по 3 октября — в Минске. В этом году программу фестиваля составляют 35 документальных фильмов, а также 10 короткометражек, которые будут представлены в рамках молодёжного конкурса «Евразия.DOC: 4 минуты». Фестиваль также станет площадкой для проведения дискуссий и круглых столов с участием известных документалистов.

Организаторами фестиваля выступают АНО «Евразийский центр культурных инициатив», продюсерский центр «Студия Третий Рим», Белорусский союз журналистов при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры и информации Республики Беларусь, правительства Смоленской области и Минского городского исполнительного комитета.

Фестиваль «Евразия.DOC» проводится с 2016 года и нацелен на создание пространства для интеграционных культурных процессов на евразийском пространстве, поддержку талантливых документалистов, а также организацию массовых показов качественного документального кино и пробуждение дискуссий на актуальные темы.

Присоединяйтесь к нам на этом уникальном событии и станьте частью мира документального кино!

«IX Международный фестиваль «Евразия.DOC» – это знаковое событие, которое не только демонстрирует выдающиеся работы в жанре документального кино, но и способствует укреплению культурных связей, сохранению памяти о наших героях и открытому диалогу. Мы рады приветствовать участников и зрителей на этой значимой площадке», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.