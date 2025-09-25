В Смоленской области продолжают действовать особые правила покупки SIM-карт для иностранцев

С начала 2025 года по всей России, включая Смоленскую область, действуют новые правила покупки SIM-карт для иностранцев.

Нововведения направлены на борьбу с мошенниками и «серыми» SIM-картами.

Так, по новым правилам иностранцы должны лично прийти в салон связи для оформления договора, иметь СНИЛС, подтверждённую учётную запись на «Госуслугах», а также зарегистрировать свои биометрические данные.

Подробнее о том, как иностранному гражданину оформить SIM-карту, смотрите в карточке.

