Дни культуры Республики Беларусь в Смоленской области

26-27 сентября в рамках торжеств, приуроченных к празднованию 1162-летия со дня основания города Смоленска и 82-й годовщины освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков, в столице региона пройдут Дни культуры Республики Беларусь.



Масштабная программа включает мероприятия для разных возрастов и интересов.



В пятницу и субботу в КВЦ им.Тенишевых и областном Центре народного творчества состоятся показы кинофильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм».



27 сентября в 12.00 на площадке КВЦ им.Тенишевых начнется торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Беларусь. В мероприятии примут участие первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Дмитрий Шляхтин, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Дмитрий Семенов.

Здесь же пройдет выставка белорусских мастеров декоративно-прикладного искусства.



А уже вечером на площади Ленина с 19.00 стартует грандиозная концертная программа творческих коллективов и исполнителей Республики Беларусь с участием заслуженной артистки Республики Беларусь Жанет, Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки», заслуженного коллектива Республики Беларусь арт-группы «Беларусы» и др.



Россия + Беларусь = дружба навек! Встречаемся на наших площадках!