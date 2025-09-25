Заместителя председателя Правительства Смоленской области — министра здравоохранения Смоленской области Викторию Макарову наградили за заслуги в области здравоохранения

Виктория Макарова, заместитель председателя правительства и министр здравоохранения Смоленской области, удостоена почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин.

За последние годы в смоленском здравоохранении произошли важные изменения. Заслуги региона в этой сфере губернатор Смоленской области Василий Анохин ранее представил на встрече с Владимиром Путиным:

Больше врачей в сёлах: Нехватка кадров в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) сократилась в два раза. Это значит, что сельские жители стали получать медпомощь ближе к дому.

Молодые специалисты в профессии: В область активно привлекают новое поколение медиков. За два года работать в регион приехали более 500 молодых врачей и медработников.

Строительство современных объектов: Продолжается возведение нового корпуса онкологического диспансера и поликлиники на Королёвке. Это инвестиции в здоровье и будущее смолян.