Павел Петров: регистрация блогеров в реестре Роскомнадзора позволяет пресечь распространение ложной информации

С начала 2025 года в России действуют правила, обязывающие блогеров и владельцев онлайн-ресурсов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков пройти регистрацию в реестре Роскомнадзора. Данная инициатива направлена на повышение прозрачности информационного пространства и защиту пользователей от недостоверной информации и фейковых аккаунтов.

Особую актуальность эти меры приобретают в условиях возрастающего информационного потока и распространения недостоверных сведений.

Павел Петров, руководитель Смоленского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», прокомментировал:

«Без сомнения, регистрация в Роскомнадзоре страниц с количеством подписчиков, превышающих 10 тыс. человек, – это важный шаг, необходимый для обеспечения безопасности населения. Со стороны пользователя это возможность сразу определить подлинность источника и быть уверенным в достоверности контента. Таким образом, эта мера помогает пресечь распространение ложной информации. С точки зрения владельца страницы, это дополнительная защита от фейков, которые могут выдавать себя за официальный канал, копируя его описание и оформление. Региональное сообщество Движения Первых Смоленской области ВКонтакте уже внесено в перечень Роскомнадзора, причём отмечу, что процедура регистрации предельно понятна и занимает минимум времени».

Регистрация позволит отличать проверенные и официальные источники информации от анонимных или потенциально деструктивных ресурсов. Для блогеров, ведущих свою деятельность на территории Смоленской области, процедура регистрации в Роскомнадзоре является обязательной и не вызывает затруднений.

Фото: Павел Петров