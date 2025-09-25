﻿В городе-спутнике Смоленской АЭС состоялся юбилейный V международный заплыв X-WATERS Nuclear 2025





Поддержка спорта, в том числе таких масштабных мероприятий, как заплыв X-WATERS Nuclear, – одна из приоритетных задач социальной политики «Росатома».

На Десногорском водохранилище успешно завершился пятый международный заплыв на открытой воде X-WATERS Nuclear. Масштабное спортивное мероприятие, приуроченное к 80-летию атомной промышленности России, в этом году побило все рекорды по числу участников, собрав более 1000 пловцов-любителей и профессионалов из шести стран и 1500 болельщиков, поддерживающих пловцов на берегу.

X-WATERS Nuclear перерос статус просто соревнований и стал настоящим двухдневным фестивалем здорового образа жизни и спорта. Его уникальность заключается в месте проведения — соревнования проходят в акватории чистого и теплого водоема-охладителя Смоленской АЭС, где даже в середине сентября температура воды сохраняется на комфортном уровне 20-26 градусов.

Программа заплыва была рассчитана на самый широкий круг участников: от профессиональных спортсменов до семей с детьми. Было представлено 9 дистанций различной протяженности — от 50 метров для самых юных пловцов до марафонской дистанции в 10 километров. Все трассы были заранее подготовлены, оборудованы навигационными буями, а за безопасностью на воде непрерывно следили опытные спасатели.

«Заплыв, проходящий при поддержке Смоленской АЭС, наглядно демонстрирует, что атомная станция — это не только надежный источник энергии, но и чистый водоем, точка притяжения для развития социальной инфраструктуры и спорта в регионе. Для сотен людей, приехавших сюда со всей страны и из-за рубежа, — это возможность лично убедиться в высоких стандартах экологической безопасности отечественной атомной энергетики, — отметил директор старта Кирилл Сеньшинов. —Хотелось бы особенно поблагодарить профсоюз Смоленской АЭС, администрацию города, а также поисковый отряд «Обелиск» и волонтеров Десногорска за помощь в организации и проведении такого масштабного события».

Ярким событием фестиваля стала премьера ночного заплыва «Nuclear Night». Участники со специальными подсвеченными буями создали в темной воде эффектное зрелище, ставшее символичным воплощением симбиоза современных технологий, экологии и массового спорта.

Смоленскую АЭС на соревнованиях достойно представил корпоративный клуб работников атомной станции и подрядных организаций «ATOM SWIM».

Результаты смоленских атомщиков впечатляют. Руководитель производственного отдела ЭЦМ-Смоленск Антон Гаврютин занял первое место на дистанции 1 км и второе место на дистанции 3 км в возрастной категории 40+. Начальник смены цеха ХООЯТ Смоленской АЭС Дмитрий Хомяков стал чемпионом на дистанции 1 миля и на дистанции 3 км в возрастной категории 30+.

«Наше ключевое преимущество — это родной водоем-охладитель Смоленской АЭС. Уникальный микроклимат позволяет нам начинать тренировки в открытой воде уже в апреле и продолжать их до конца сентября. За это время мы досконально изучаем акваторию, что, безусловно, помогает на соревнованиях», — отметил Дмитрий Хомяков.

«Сейчас в нашей команде уже 15 пловцов. С каждым разом достигаем всё более высоких показателей, — прокомментировал итоги заплыва председатель профсоюза Смоленской АЭС Игорь Хомяков, который третий раз участвовал в заплыве и успешно преодолел 3-километровую дистанцию. — Принять участие в X-WATERS Nuclear, где число участников растет в геометрической прогрессии, и показать такие блестящие результаты — это огромное достижение».

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Для Росатома в целом и Смоленской АЭС в частности поддержка спорта и здорового образа жизни является неотъемлемой частью социальной и корпоративной политики. Это комплексный подход, основанный на создании уникальной инфраструктуры, обеспечении высочайших стандартов экологической безопасности и организации масштабных событий, доступных для всех жителей региона.

