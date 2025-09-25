﻿В городе-спутнике Смоленской АЭС состоялась торжественная церемония передачи Вечного огня, завершившая его уникальный путь с Северного полюса





24 сентября в Десногорске, в канун 82-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, состоялся масштабный Форум памяти и патриотизма. Кульминацией форума стала торжественная церемония передачи Вечного огня, доставленного с Северного полюса, и его соединение с огнем мемориального комплекса «Курган Славы». Мероприятие организовал Фонд «АТР АЭС» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», приурочив его к 80-летию Великой Победы, 80-летию атомной промышленности и Году защитника Отечества в России.

«Смоленщина – это священная земля для всей страны. Здесь, в годы Великой Отечественной войны, решалась судьба Родины. Мемориальный комплекс, где мы с вами находимся, не имеет аналогов в городах присутствия Росатома. Именно поэтому для нас так важно быть здесь сегодня – склонить головы у Вечного огня. Мы чтим и помним подвиг предков, бережно храним эту память и стремимся её приумножать. Но мы знаем: память должна не только храниться – она должна вдохновлять. И для атомной отрасли эта связь проявляется через труд, через созидание», — подчеркнул генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Церемония на «Кургане Славы», где покоится прах 1372 красноармейцев, собрала более 2000 человек. В числе почетных гостей были представители Администрации Президента РФ, Правительства Смоленской области, атомной отрасли, герои России, ветераны, участники СВО, а также делегации из Беларуси, Венгрии и Абхазии.

Вечный огонь, частица которого была взята у Музея Победы на Поклонной горе, проделал уникальный многокилометровый путь через всю страну. 24 июня 2025 года он был доставлен на Северный полюс участниками арктической экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы» в рамках президентской программы «Время Героев». Далее символ памяти побывал на ключевых молодежных форумах страны и был передан городу атомщиков как эстафета от героического прошлого к мирным свершениям настоящего.

«Для Росмолодёжи передача Вечного огня — это не просто символическая акция, а живая нить, соединяющая поколения через память и уважение к подвигам наших героев. Благодаря слаженной работе команд и вовлечённости молодёжи по всей стране, огонь прошёл через Мастерскую управления «Сенеж», образовательный форум «Территория смыслов», «Артек» и даже Курильские острова, вовлекая тысячи молодых людей в патриотическое воспитание на практике. Этот огонь напоминает молодёжи о наследии великой истории, и наша миссия — хранить правду, чтить память и укреплять мощь и единство России», — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрий Лескин.

Торжества на Кургане Славы начались с выноса Государственного флага России и Знамени Победы под исполнение гимна. В ходе мероприятия состоялось освящение нового монумента «Затухающая свеча», напоминающего о том, какой ценой завоевана Победа, также была проведена акция «Сад памяти».

Церемония передачи Вечного огня, которая олицетворяла связь поколений, представляла собой движение лампады по цепочке из рук в руки участников. Это право было доверено заместителю председателя Правительства Смоленской области Петру Илюхину, генеральному директору Концерна «Росэнергоатом» Александру Шутикову, героям России Алексею Романову и Илье Спонякову, блокаднице Валентине Гоман, бойцу СВО Руслану Алейникову, заместителю руководителя Федерального агентства по делам молодежи Юрию Лескину, заслуженному работнику Смоленской АЭС Николаю Немченкову и десногорскому школьнику Тимофею Новикову. Каждый из них произносил ключевую фразу: «Помним подвиг героев», «Гордимся своими предками», «Передаем силу», «Защищаем мир», «Чтим память защитников Отечества», «Строим будущее», «Создаем энергию для жизни», «Храним традиции», «Мы продолжим!».

Финальным аккордом стало соединение принесенного огня с чашей Вечного огня на «Кургане Славы» под залпы фейерверков и торжественную музыку в исполнении духового оркестра. В небо были выпущены воздушные шары в виде белых голубей как символ мира.

«Мы гордимся, что именно в нашем регионе финишировал Вечный огонь. Этот символ памяти олицетворяет неразрывную связь героического прошлого, современных свершений атомной отрасли и будущего страны. Десногорск — наш самый молодой город, город будущего и точка притяжения для молодых специалистов, особенно в свете планов по развитию атомной энергетики. Наша общая с «Росэнергоатомом» задача — создать здесь условия и инфраструктуру нового уровня, чтобы люди приезжали, оставались, создавали семьи и воспитывали детей. Губернатор Смоленской области Василий Николаевич Анохин уделяет особое внимание созданию комфортной среды для жизни и развития наших территорий. И ключевой вопрос: в какой среде будут расти эти дети? Именно поэтому мероприятия патриотического воспитания особенно актуальны. Они на живом примере показывают, как важно чтить память, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто. Сегодняшнее событие федерального уровня – яркое тому подтверждение», – отметил заместитель председателя Правительства Смоленской области Петр Илюхин.

В рамках деловой программы форума состоялись обучающие семинары для глав атомных городов и расширенное заседание Фонда «АТР АЭС». Прошли и другие значимые события: открылся культурно-спортивный фестиваль «Атомная энергия спорта», гости форума приняли участие в массовой Олимпийской зарядке, дав старт соревнованиям по различным дисциплинам и кубку «Планета баскетбола – оранжевый атом» среди детей атомных городов России и Беларуси. В историко-краеведческом музее открылась выставка художественных работ «Сестры» народного проекта «Уголь земли Русской». В детском саду «Дюймовочка» и школе №3 делегатам форума презентовали уникальную систему развития детского спорта и формирования здорового образа жизни, реализуемую с дошкольного возраста. Кроме того, в ходе экскурсии по главным достопримечательностям города, они оценили созданную у здания администрации арку, посвященную 80-летию атомной промышленности.

Торжественным финалом дня стал грандиозный праздничный концерт. С приветствием к жителям и гостям города обратились директор Смоленской АЭС Иван Сидоров и глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

«Сегодня как никогда мы ощущаем неразрывную связь времен. На церемонии передачи Вечного огня мы вспомнили наших героических земляков. Победа подарила нам мир, а вместе с ним и возможность развиваться, строить, созидать. Благодаря ей вырос наш атомный щит — сначала оборонный, а потом мирный. А героическая Смоленская земля стала родиной для атомной станции, которая больше сорока лет обеспечивает электроэнергией и теплом дома и предприятия», — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – На сегодняшний день уже начато строительство новых энергоблоков, которые станут надежным источником электроэнергии для России на многие десятилетия».

Концертная программа, которую вели актриса Елена Захарова и сотрудник САЭС Олег Шамаров, стала ярким диалогом эпох. Перед зрителями выступили народный артист России Олег Газманов, группа «123 полк» (солисты – участники СВО), Сергей Павловский, группа «VIVA», а также юные таланты – победители международного проекта «Территория успеха: Пегас».

Мероприятие в Десногорске стало мощным актом сохранения исторической памяти, продемонстрировав неразрывную связь подвига прошлых поколений с современными достижениями и будущим развитием страны.

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

Фонд «АТР АЭС» — «Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого уровня благополучия и экологической комфортности проживания для их жителей.

Важным условием для уверенного развития России всегда было знание и уважение к славной истории своей страны. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия и организации помогают сохранять историческую память и богатое культурное наследие.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС