﻿Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» проверил ход сооружения Смоленской АЭС-2





Она станет новым эталоном безопасной и экологичной генерации энергии для региона.

Генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков провел штаб строительства на площадке Смоленской АЭС-2, основной целью которого стала оценка темпов строительства двух новых энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «3+».

Программа посещения Смоленской АЭС-2 началась с детального осмотра площадки возведения ключевых объектов. Александр Шутиков ознакомился с ходом работ по сооружению строительно-монтажной базы (СМБ), на территории которой произведены работы по устройству фундаментов трех зданий: инженерного корпуса Генподрядчика и Заказчика, а также столовой на 100 посадочных мест. Также произведен осмотр участков производства работ по устройству временных внутриплощадочных и подъездных автодорог.

«На сегодняшний день производятся работы по устройству внутриплощадочных дорог на территории СМБ. Их общая протяженность составит 3 463 метров. Выполнена выемка грунта — 2 570 метров с последующим уплотнением, также произведено устройство песчаной подушки — 1 500 метров. Планируемая дата завершения работ — декабрь 2025, – отметил в своем докладе генеральному директору Концерна «Росэнергоатом» директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. – В ближайшее время планируется заключение договора на сооружение трансформаторной подстанции 110/10 кВ. Это позволит обеспечить бесперебойное снабжение строительно-монтажной базы электричеством».

На штабе в Управлении капитального строительства Смоленской АЭС генеральный директор заслушал доклады представителей Заказчика (АО «Концерн Росэнергоатом»), Генподрядчика (АО «Концерн ТИТАН-2») и Генпроектировщика (АО «Атомэнергопроект») о текущем статусе проекта и выполненных работах.

В ходе визита Александр Шутиков также посетил действующие энергоблоки Смоленской АЭС, побеседовал с персоналом и провел расширенное совещание с руководством станции, на котором директор Смоленской АЭС Иван Сидоров представил доклад «Достижение показателей Смоленской АЭС».

«Смоленская АЭС демонстрирует стабильную и надежную работу, внося значительный вклад в энергобаланс страны. При этом коллективу станции предстоит решать беспрецедентную по своей сложности задачу – параллельно с эксплуатацией действующих энергоблоков обеспечить успешную реализацию проекта по строительству новой, еще более мощной и современной станции – Смоленской АЭС-2. Уверен, что профессионализм и ответственность команды являются залогом успеха обоих этих направлений», — подвел итоги визита генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Справочно:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Динамичное развитие атомной энергетики открывает России путь к лидерству в области чистой и безопасной энергетики. Ключевым шагом на этом пути является начало строительства Смоленской АЭС-2 — флагманского проекта, реализуемого с применением самых современных технологий поколения «3+». Станция станет мощным драйвером экономического роста Смоленской области и важным вкладом в выполнение обязательств по снижению углеродного следа, обеспечивая регион экологически чистой энергией на десятилетия вперед.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС