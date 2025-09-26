В Смоленской области отмечается уверенный рост пищевой промышленности

Динамика роста производства пищевых продуктов в регионе фиксируется уже третий год подряд. Только за первое полугодие 2025 года выпуск продукции вырос почти на четверть относительно показателей предыдущего периода, значительно увеличив объемы мясной и молочной продукции, а также кондитерских изделий.

За 2024 год выпуск продукции увеличился на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. А вот первые семь месяцев 2025 года показали рост объемов производства сразу на 17,8%.

Производство мясных консервов увеличилось втрое, достигнув отметки в 16,6миллионов условных банок, также производство сыра вырослопочти в 2,5 раза, составив объем в 4 тысячи тонн. Выработка сливочного маслаувеличилась на83% (произведено 148 тонн), колбасных изделий – на 35%, плодоовощных консервов – на 23%, а кондитерских изделий – на плюс 20%.

Стоит отметить, что достижение положительной динамики стало возможным благодаря эффективному взаимодействию между Правительством Смоленской области и представителями отрасли.

«Уверенный рост, который мы наблюдаем, наглядно демонстрирует эффективность нашей работы, а также благоприятный инвестиционный климат, созданный в регионе», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Также за последние годы успешно реализованы следующие значимые инвестиционные проекты в агропромышленном секторе:

— расширен крупнейший в России промышленный комплекс по производству мяса кроликов «КРОЛЪ и К». Объем инвестиций, вложенных в его создание, составил более 1,5 млрд рублей.

— на Останкинском мясокомбинате в этом году заработал новый цех, который способен производить более 600 тонн сырокопченых колбас в месяц. Построено общежитие для сотрудников, ремонтируется второе. В планах — расширение производства и увеличение выпуска продукции ещё на 500 тонн в месяц.

— осуществлена модернизация производства цельнозерновых хлебцевОАО «Хлебпром». (объем инвестиций – 600 млн рублей).

— ООО «Биотек» (ГК «Мустанг») расширило импортозамещающее производство кормов (объем инвестиций за два года порядка 250 млн рублей).

— в 2022 году ЗАО «Гагаринконсервмолоко» осуществило строительство цеха сушки молока с модернизацией существующего производства. А в 2024 году реализован импортозамещающий проект по организации производства сыра «Чеддер» для ресторанов «Вкусно и точка».

— завод по производству нерафинированных растительных масел «АГРИТЕК» завершил строительство цеха гидратации на самом северном маслоэкстракционном заводе России.

Напомним, что во время рабочей встречи Президента Владимира Владимировича Путина и Губернатора Смоленской области Василий Анохина было отмечено, что на данный момент регион занимает первое место в стране по кролиководству, производя более 4 тысяч тонн мяса в год. На площадках комплекса выращивают свыше 1,2 млн голов, что делает его крупнейшим в России и Европе.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото сгенерировано нейросетью