В рамках командно-штабной тренировки

Сегодня на площади Тухачевского состоялся смотр сил в рамках командно-штабной тренировки.

Цель мероприятия заключалась в проверке готовности развертываемых объектов гражданской обороны (эвакуационных органов) муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области.

Участниками мероприятия стали коллективы Сафоновского филиала «Смоленскавтодор», ООО «Сафоново-авто», МБУ «УКХ», МУП «Горводоканал», пожарно-спасательной части № 14, ОАО «Ростелеком», МРСК-Центра «Смоленскэнерго», межмуниципального отдела «Сафоновский» МВД России, управляющих компаний, а также представители других предприятий и организаций, которые будут задействованы в проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации.

Во время смотра проведена проверка технического состояния машин, оборудования и специального оснащения, а также оценен уровень укомплектованности личного состава и способность оперативно реагировать на возникающие угрозы.

1-2 октября на территории муниципалитета пройдут Всероссийские командно-штабные учения по организации работ по гражданской обороне с органами управления и силами гражданской обороны по теме «Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации в современных условиях».

В ходе их проведения необходимо убедиться в работоспособности и слаженной работе органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке вопросов гражданской обороны в современных условиях. Подобные учения проводятся ежегодно в плановом порядке.