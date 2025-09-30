Стенд Смоленской области посетил робот-разнорабочий Белорусского автомобильного завода

Стенд Смоленской области посетил робот-разнорабочий Белорусского автомобильного завода

Прямое включение из Минска, где в самом разгаре работает крупнейшая международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Делегация из Смоленска во главе с губернатором Василием Анохиным продолжает работу на выставке «ИННОПРОМ» в Минске, и сегодня нашу экспозицию посетил уникальный представитель белорусской робототехники.

Это не просто робот, а настоящий коллега с уникальными способностями. Он работает на 100% белорусском софте и создан для самых сложных задач: заменяет человека в загазованных помещениях, местах с угрозой обрушения и других опасных зонах. Он строит 3D-карту пространства, видит в темноте с помощью инфракрасного излучения и может работать 24/7.

Робот-разнорабочий от «БЕЛАЗа» изучил экспонаты смоленских предприятий и радостно передает привет всем жителям Смоленской области!