Василий Анохин — среди топ-10 губернаторов РФ в индексе плотности федеральных контактов

Рейтинг за сентябрь представил холдинг «Минченко консалтинг» (https://t.me/GosSovet/3928?single). Губернатор Смоленской области занял в нём 10 место.

— Главным событием стала, конечно же, встреча с Владимиром Путиным. Губернатор доложил президенту о результатах работы за два года, выполнении поручений и планах развития региона

— Важные для области переговоры состоялись с гендиректором ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым. Речь шла о масштабном обновлении электросетей, которое стартует в 2027 году

— На встрече с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым обсудили переезд регионального филиала вуза, а также реализацию программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Участники проекта начнут обучаться с октября

— Василий Анохин провёл трехстороннюю встречу с ректорами МАРХИ и СмолГУ. Её итог — со следующего учебного года в регионе начнут готовить специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников культуры