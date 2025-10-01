В Смоленске стартовал молодежный форум «Смола»

В Смоленске дан старт образовательному форуму для молодежи— «Смола». Он продлится пять дней на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена». Здесь будут обсуждаться самые актуальные тренды, перспективы и возможности для молодых специалистов и их карьерного роста.

В форуме принимают участие более 80 активных и целеустремленных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, представляющие образовательные и общественные организации различных округов Смоленской области.

В зависимости от интересов и предпочтений, для участников были разработаны пять тематических треков:

-рабочая молодежь – решения для профессионального роста среди молодых специалистов, популяризация рабочих профессий,

-драйверы развития (предприниматели) – поддержка бизнес-инициатив и проектов, ориентированных на развитие региона,

-защищай (силовые ведомства) – формирование правовой грамотности молодежи и повышение престижа службы в правоохранительных органах,

-наставники (молодые учителя) – обмен педагогическими практиками и внедрение новых образовательных технологий,

-созидай (деятели искусства) –развитие культурной среды региона через творчество, обмен опытом и внедрение инноваций в искусство.

Одним из ярких и интересных мероприятий форума станет прямой диалог молодежи с потенциальными работодателями, в процессе которого у каждого участника будет возможность рассказать о себе с возможностью трудоустройства или заключения целевого договора.

«Форум «Смола» – это не только яркие, плодотворные дискуссии, но и масса возможностей для молодежи. Здесь можно найти единомышленников, получить ценные знания от экспертов, открыть для себя новые карьерные возможности, дать старт реализации новых проектов. Желаю всем участникам плодотворной работы!», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области