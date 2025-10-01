Исполнение социальных обязательств остаётся приоритетом федерального бюджета

Минфин РФ внес в кабмин законопроект о бюджете на 2026-2028 годы.

Проект бюджета предусматривает предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей.

Объем средств, которые будут направлены дополнительно на здравоохранение, составит 1 трлн руб.

Почти 110 млрд рублей учтено на финансирование строительства 150 школ к 2030 году.

Материнский капитал будет индексирован с учетом инфляции.

Как вы оцениваете основные параметры проекта трехлетнего федерального бюджета? Какие из приоритетных направлений бюджета особенно важны для вашего региона? Как вы оцениваете нацеленность проекта бюджета на исполнение социальных обязательств?



Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Представленный проект бюджета на 2026-2028 годы выглядит сбалансированным, с четким фокусом на укрепление социальной сферы и создание задела для будущего развития. Инициативы по поддержке семей, модернизации здравоохранения и образования являются своевременными и, при условии эффективной реализации, могут существенно повлиять на качество жизни граждан и долгосрочную устойчивость страны. Особую ценность представляет комплексный подход, охватывающий как текущие социальные нужды, так и стратегические инвестиции в человеческий капитал.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Законопроект о федеральном бюджете на 2026 и плановый период 2027 — 2028 годов, внесённый в правительство министерством финансов, одобрен правительством и в ближайшие дни внесён в Государственную Думу. Некоторые параметры бюджета уже анонсированы, вместе с тем, полное его содержание пока неизвестно общественности и ещё будет скорректировано в ходе рассмотрения бюджета в Государственной Думе.

В ряде стран, таких как Великобритания, Нидерланды, существует специальный “бюджетный день”, в ходе которого министр финансов выступает с докладом в парламенте и проводит презентацию бюджета. Полагаю, что было бы целесообразным внедрить такую практику и в Государственной Думе. Каждая копейка бюджетных средств должна быть потрачена с умом. Рассмотрение бюджета, по которому будет жить страна, является ключевым полномочием Государственной Думы. Ранее бюджет в Государственной Думе принимался не в трёх, а в четырёх чтениях. Полагаю, что следует рассмотреть возможность возврата к такой практике с учётом особой значимости главного финансового документа и необходимости точной

В целом министерство финансов провело профессиональную работу по формированию бюджета. Важно, что правительство не сделало ставку на бесконтрольный рост государственного долга путём выпуска облигаций, как это было в 1990-е годы и привело к обвалу пирамиды ГКО и дефолту 1998 года. Профессионализм правительства исключает такой сценарий. Бюджет выглядит реалистичным и позволит в целом сохранить устойчивость действующей финансовой конструкции с минимальными изменениями. Однако стратегически хотелось бы надеяться на эволюцию бюджетной политики в пользу поддержки людей с небольшими доходами за счёт введения необлагаемого НДФЛ минимума зарплат, возврата прежнего пенсионного возраста, государственного регулирования цен на базовые товары, большего налогообложения крупных спекулятивных капиталов и роскошного потребления. Уже сейчас нужно наращивать расходы на сельское хозяйство, подумать о мерах по сохранению урожаев в условиях заморозков и засух, большую поддержку оказывать отечественным инновационным промышленным предприятиям, продолжать модернизацию базы здравоохранения. Крупные стратегические предприятия сырьевых отраслей должны работать на бюджет страны, а не на частный интерес, и при этом проводить модернизацию своей технологической базы с целью приведения её в соответствие новым экологическим требованиям — уже и Китай в ближайшие годы будет проводить быстрый переход к зелёной экономике, и наша экспортоориентированная промышленность в этих условиях должна сохранить конкурентоспособность. Вместе с тем, есть понимание, что стратегические реформы бюджетной системы могут быть реализованы после решения задач специальной военной операции; на данный момент приоритетом являются сохранение бюджетной стабильности, финансирование оборонных расходов и уже принятых на себя государством социальных обязательств.