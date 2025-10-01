Конкурс Open OS Challenge 2025: Год новых вызовов для энтузиастов OpenSource!

15 сентября 2025 года, Москва

Стартовал новый сезон конкурса для разработчиков свободного программного обеспечения.

Третий год подряд Open OS Challenge собирает талантливых разработчиков и энтузиастов OpenSource! 15 сентября стартовал новый, уже третий по счёту конкурс Open OS Challenge 2025 – посвящённый разработке открытых операционных системам на основе ядра Linux, с призовым фондом в 1 000 000 рублей!

Официальный сайт конкурса: openscaler.braim.org.

К участию приглашаются все, кто увлечён миром OpenSource: от опытных профессионалов, ежедневно работающих со свободным ПО, до студентов и начинающих разработчиков. Возрастное ограничение – 18+.

В этом году Open OS Challenge включает три этапа и предлагает участникам интересные и практические задачи от организаторов и партнёров конкурса –СберТеха, GitVerse, Скала^р (Группа Rubytech), Orionsoft и сообщества OpenScaler. Первый этап пройдёт с 15 сентября по 19 октября 2025 года и проверит теоретические знания участников в формате онлайн-тестирования. Второй этап, запланированный на 25-26 октября 2025 года, потребует практических навыков: участникам предстоит решать прикладные задачи с использованием удалённого доступа к виртуальным машинам для создания новых модулей и утилит для Linux. Финал, который пройдёт в очном формате в Москве в ноябре 2025 года, станет настоящим испытанием для десяти лучших участников отборочных этапов!

Победителей ждут достойные награды:

• 1 место: 400 000 рублей

• 2 место: 300 000 рублей

• 3 место: 200 000 рублей

• 4 и 5 места: поощрительные призы по 50 000 рублей.

Open OS Challenge – это не просто конкурс, это возможность проявить себя, получить ценный опыт, найти единомышленников и внести свой вклад в развитие OpenSource-сообщества. Не упустите шанс стать частью этого масштабного события! Следите за обновлениями и регистрируйтесь на сайте конкурса (openscaler.braim.org).

Генеральным партнёром конкурса является российский разработчик программного обеспечения СберТех. Технологический партнёр — ИИ-платформа для работы с кодом GitVerse. Также, Open OS Challenge 2025 проводится при поддержке Скала^р (модульной платформы для построения высоконагруженных ИТ-систем — продукта Группы Rubytech) и Orionsoft — разработчик, который создаёт стабильные, безопасные, простые в установке и эксплуатации инфраструктурные продукты Enterprise-компаний: ПО для виртуализации, контейнеризации, управления виртуальной облачной инфраструктурой, терминального доступа и VDI. Оператором выступает АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» — НКО, создающая возможности для самореализации и профессионального роста инженеров и инноваторов.