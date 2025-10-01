Об истории колокольного зона на Руси

В городе Сафоново прошли уроки для школьников «История колокольного звона на Руси»

В сентябре 2025 года, в рамках реализации областного гранта социально значимого проекта «Звон Победы», для учащихся сафоновских школ прошли уроки, посвящённые устройству православного храма и истории колокольного звона на Руси.

Занятия в храме Рождества Христова провел руководитель воскресной школы «Вифлеемская звезда» Михаил Зеленков.



Проводя экскурсию по храму, преподаватель говорил с учащимися о значении храма в жизни верующего человека, его символике, о богатстве духовной культуры нашего Отечества и традиции колокольного звона на Руси.

Им рассказали о различных видах звонов — благовест, перебор, трезвон — и показали, как правильно управлять массивными языками колоколов.



Кроме познавательной части урока, школьники смогли попробовать себя в роли настоящих звонарей. Поднявшись на колокольню храма Рождества Христова вместе с пономарем и звонарем Порфирием Гамазовым, ребята получили уникальную возможность прикоснуться к древнему искусству колокольного звона.



Занятия посетили: учащиеся 4 «А» класса МБОУ «СОШ №1» (классный руководитель — Ирина Артуровна Машовец), 5 «Б» класса МБОУ «СОШ №1» (классный руководитель — Ольга Юрьевна Сискович), 7 «А» класса МБОУ «СОШ №2» (классный руководитель — Елена Викторовна Скоморощенкова), 7 «А» класса МБОУ «СОШ №3» (классный руководитель — Киселева Ольга Геннадиевна), воспитанники воскресной школы «Вифлеемская звезда».



Проект «Звон Победы» направлен на возрождение русских традиций, поддержку интереса к искусству колокольного звона среди молодого поколения и сохранение исторического наследия России.