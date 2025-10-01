Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к здоровью сердца

Ежегодно 29 сентября отмечается Всемирный день сердца – это глобальная кампания, в ходе которой проводятся мероприятия, направленные на заботу о здоровье этого органа и пропаганду здорового образа жизни.

Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти в мире, уносящей 18,6 миллионов жизней ежегодно. Сердечно-сосудистая патология занимает первое место по уровню смертности и в Смоленской области, совпадая с общероссийской и мировой. Согласно статистическим данным по региону за 2024 год среди взрослого работоспособного населения старше 18 лет болезни системы кровообращения лидируют со значительным отрывом от патологий других систем, составляя 25,4% от общей заболеваемости.

По прогнозам, в 2025 году распространенность артериальной гипертензии во всем мире увеличится еще на 15-20 %, в числе гипертоников окажутся почти полтора миллиарда человек. К сожалению, болезни сердца молодеют. Все чаще у молодежи регистрируется повышенное давление.

Стоит отметить, что именно молодое население реже обращается за медицинской помощью, не проходит профилактические и диспансерные медицинские осмотры и игнорирует здоровый образ жизни.

Многочисленные научные исследования подтверждают, что именно здоровый образ жизни является основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Также одним из неблагоприятных факторов риска для сердца и сосудов является плохая наследственность (наличие инфарктов и инсультов у близких родственников, случившиеся до 70-летнего возраста), возраст 65+, а самый высокий риск – у пациентов, имеющих диагнозы хронических неинфекционных заболеваний.

Стоит помнить, что многие из сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить или уменьшить риск их развития при выполнении простых правил: рациональное питание, регулярные физнагрузки, отказ от курения и алкоголя; полноценный отдых и сон, регулярное прохождение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

Фото: admrzn.ru