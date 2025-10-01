Трагедия деревни Ордылёво

В 1985 году, в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, на месте расстрелянных и сожжённых немцами местных жителей деревни Ордылёво был установлен обелиск. Братская могила, в которой покоится прах 116 женщин, стариков и детей, была обустроена тружениками совхоза «Старосельский» с помощью шефов, коллектива завода пластмасс. Многие годы порядок у обелиска на месте кровавой расправы поддерживали жители Старого Села – учителя и ученики местной школы, сельского Дома культуры, библиотеки

В год 80-летия Великой Победы благодаря предоставленной из областного бюджета субсидии в рамках программы «Молодёжная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» это захоронение было полностью обновлено. «Отреставрирован сам памятник, уложена новая площадка из брусчатки, установлено декоративное ограждение. Благоустройство воинских захоронений – это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Это забота о будущем, чтобы молодое поколение чтило память погибших воинов», – отметил Глава Сафоновского муниципального округа Александр Царев, проинспектировав ход реставрации захоронения мирных жителей, расстрелянных фашистами в деревне Ордылёво.

К кровавым событиям того дня, 11 марта 1943 года, не имеющим срока давности, нас возвращает акт о злодеяниях гитлеровцев, составленный 14 марта 1943 года. В своё время из архива Министерства обороны его прислали в Старосельскую среднюю школу по запросу учителей и учащихся. Этот документ за подписью 31 жителя деревни Ордылёво возвращает нас к событиям 82-летней давности, когда разъярённые фашисты убивали, жгли, казнили всё, что встречалось на их пути на многострадальной Смоленщине. Вот как это было – по свидетельствам очевидцев ордылёвской трагедии:

«…Как только кровавая немецкая погань ворвалась в село Ордылёво, начала мучить советских людей. Не хватает слов, чтобы описать все издевательства, насилия, которые творили немцы в нашем селе. Они избивали ни в чем не повинных людей, насиловали женщин, грабили крестьян.

Но всё это бледнеет перед чудовищным преступлением, которое учинили немецкие ироды 11 марта 1943 г., отступая под ударами Красной Армии.

К 5 часам дня по приказу немецкого начальства к центру села было согнано все население Ордылёва и некоторые из других сёл Шилулино [прим. – возможно, опечатка и д.Шипулино], Ложкино, Москвино. Некоторые старики, старухи и женщины с маленькими детьми не успели прибежать к центру села точно к 5 часам. Старший немецкий начальник стоял с часами и дал команду немецким автоматчикам стрелять. Так от рук немецких зверей погибло 26 ни в чем не повинных советских людей. В числе убитых тогда были: Голубев Дмитрий Фролович 70 лет, Ершов Степан Герасимович 61 год, Бахтина Матрена Дмитриевна 65 лет, Иванова Мария Игнатьевна 55 лет, Бахтина Екатерина вместе с дочкой Марией…

Остальных, держа автоматы наготове, загнали в 4 крестьянских двора. На другой день кровожадные звери начали выводить группами мужчин и юношей. Их расстреливали из автоматов. Присутствующих при этой дикой расправе над беззащитными людьми заставляли относить трупы убитых в дом Федотовой Анны. Дом подожгли, а тех, кто переносил трупы, снова начали расстреливать. Так погибло еще 80 советских людей от рук немецких палачей. В числе их были Макеев Иван Григорьевич, Силаков Иван Григорьевич и его сын Ефим Иванович, Григорьев Нил Григорьевич (4 сына его в Красной Армии), Линцов Яков Григорьевич, Дроздов Павел Никитич, Иванов Иван Иванович – инвалид войны с белофиннами, Годунов Борис Ильич, Петров Яков Петрович, Голубев Гавриил Иванович, Голубев Илья Павлович, Беляков Николай Степанович и другие. Женщины с детьми находились взаперти в домах.

Так было расстреляно и притом сожжено 116 советских людей. Запертым жителям не давали ни есть, ни пить. Некоторые женщины пробовали достать немного снегу, чтобы напоить детей. Немецкие собаки сейчас же подставляли автоматы.

Немецкие лютые звери хотели истребить всё население нашей деревни в количестве до 500 человек и советских людей из других деревень, которые находились в Ордылёве. Они уже подожгли дом Кузнецовой Марии, где находилось около 150 человек, но в эту минуту спасли нас подоспевшие части нашей дорогой Красной Армии. Мы бесконечно благодарим нашу дорогую Красную Армию…

(Следует 31 подпись жителей с. Ордылёво).

В № 114 газеты «Рабочий путь» от 1 июня 1943 года одна из публикаций вновь возвращала читателей к тем страшным событиям, о которых рассказал очевидец – колхозник Степан Павлович Беляков:

– Немецкий комендант приказал собрать всё население деревни в одно место. Около шестисот женщин, стариков, детей, инвалидов, больных были согнаны в центр деревни. Эту огромную толпу людей немцы разобрали на три группы и загнали в три крестьянских избы. От тесноты и давки женщины и дети падали в обморок. Человек, силой втиснутый в избу, не мог пошевелиться. Вслед за этим бандиты отобрали 23 человека, вывели их на улицу и тут же расстреляли.

На ломаном русском языке немецкий палач-комендант объявил: «Они – партизаны, и за это немецкое командование приговорило их к расстрелу».

Но я знаю, что 68-летний Степан Ершов, 60-летний Дементий Голубев, 65-летняя старуха и 8-летний ребенок Бахтины никогда не были партизанами. Фашистские изверги расстреляли их только за то, что они – советские граждане и ненавидели немцев. Трупы убитых гитлеровцы заставили снести в одну избу. И когда это было сделано, они подожгли её.

На второй день немецкий комендант приказал отобрать всех мужчин, в том числе стариков и подростков. Нас выстроили и сказали: «Идите работать». Когда мы вышли за околицу, немцы схватили первых попавшихся 12 человек и расстреляли. В этот день партиями по 10-12 человек на глазах жён, матерей и детей было расстреляно 60 ни в чём не повинных советских граждан. Расстреляли и моего 18-летнего сына Бориса. Многие женщины не выдержали мучительных зверств и сошли с ума. В числе мужчин, выведенных на расстрел, был и я. Пуля прошла через лёгкое. Я потерял сознание и очнулся через несколько часов в груде мёртвых тел своих односельчан, в сарае, куда стащили немцы расстрелянных. Всего в этот день немцы расстреляли 116 человек, жителей нашей деревни. Сарай вместе с трупами они намеревались сжечь. Но этому помешали бойцы Красной Армии. С жителем нашего села Алексеем Кисёлевым, тоже раненым и оставшимся в живых, мы выползли из сарая, спустились по косогору к реке. Там нас подобрали бойцы Красной Армии.

То, что сделали гитлеровцы с нами, они продолжают делать с гражданами других городов и сёл, находящихся ещё в оккупации. Фашисты залили кровью Смоленщину, сожгли сотни деревень, расстреляли тысячи людей».

Старосельские следопыты после войны разыскали второго свидетеля трагедии деревни Ордылёво – Алексея Фёдоровича Киселёва, жившего многие годы под Ленинградом. Он переписывался с юными земляками, вспоминая тот ужас, когда гибли его односельчане, как вытаскивал раненого Степана Белякова из горящего дома. Немцев в деревне уже не оказалось. В одном из писем в Старосельскую школу он сообщал о том, что Степана сразу отправили в госпиталь, а сам Алексей пошёл к сестре в Зиньково. Когда вернулся через день в Ордылёво, там его считали погибшим. В сожжённой хате трупы сильно обгорели и узнать никого было невозможно…

Трагедия деревни Ордылёво, как и белорусской Хатыни, незабываема для нас, живущих на Смоленщине. О ней должны знать и помнить наши потомки – правнуки тех, кто оказался невинными жертвами фашистских палачей, кто жертвовал собой ради Победы над вероломным врагом.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Одно из священных мест в Сафоновском районе напоминает о расстреле мирных жителей деревни Ордылёво.

Фото из соцсети «ВК»