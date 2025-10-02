В Херсонском театре показали «Василия Тёркина» и вручили поэму образовательным учреждениям

В рамках мероприятий, приуроченных к 115‑й годовщине со дня рождения Александра Твардовского, в Херсонском областном театре состоялась премьера спектакля «Василий Тёркин». В числе приглашённых — защитники Херсонщины, родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих.После премьеры образовательным учреждениям региона были вручены 100 экземпляров поэмы «Василий Теркин». Книги были переданы детям Херсонской области по поручению Губернатора Василия Анохина представителями регионального Министерства культуры и туризма.

«Эта поэма для меня — не просто литературное произведение. Я уверен, что такие постановки, такие произведения сейчас особенно нужны нашим школьникам. Им необходимо показывать спектакли, основанные на нашей истории, на нашей культуре, на тех ценностях, которые делали наш народ сильным и непобедимым. Они наше будущее, тот фундамент, на котором будет строиться наше благополучие, процветание нашей России»,— прокомментировал ветеран СВО Дмитрий Поплевкин.

В этом году вышло уникальное издание — «Смоленщина. Поэзия. Стихи разных лет». В нем впервые собраны стихотворения и отрывки из произведений, которые Александр Твардовский посвятил отчему краю.

«Александр Твардовский воевал и писал о войне из окопов — правдиво, точно, просто. Пройдя Великую Отечественную войну с действующей армией от Москвы до Кенигсберга, он, не переставая, писал энциклопедию народного подвига языком самого народа и вселял в людей веру в победу. Все произведения посвящены героическим и трагическим страницам в истории страны, об испытаниях и печали, которые прошли несколько поколений земляков и соотечественников. Наша задача, чтобы эта память жила в наших потомках и передавалась через поколения»,- сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Отметим, что издание одного из первых вариантов поэмы было выпущено в Смоленской области эксклюзивным тиражом в преддверии 80-летия Великой Победы и 115-й годовщины со дня рождения Александра Твардовского.

