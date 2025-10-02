Колокольный звон

Финальной акцией Сафоновского благочиния в рамках реализации социально значимого проекта «Звон Победы» стал фестиваль, приуроченный к 82-й годовщине со Дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

Символично, что в этот значимый для каждого из нас праздник зазвучали колокола, изготовленные мастерами из города Тутаева Ярославской области для звонницы строящегося храма Архангела Михаила в Сафонове. На их приобретение были направлены средства полученного областного гранта.

Восемь новеньких колоколов были установлены 25 сентября у Центрального дворца культуры. Позвонить в них мог любой желающий. Новичкам помогали в этом клирик храма Рождества Христова, настоятель храма Вознесения в Рыбках иерей Андрей Быков, регент храма Рождества Христова Ольга Егорова.

После настройки колокольный звон заполнил окрестности, созывая людей на импровизированный праздник. Колокола звучали по-разному у каждого звонаря: то тихо и робко, то громко и мелодично, то торжественно и празднично. У каждого из колоколов, будь то благовестники (большие по размеру), подзвонные (средние) или зазвонные (маленькие) своё звучание и предназначение.

Ученица второго класса средней школы № 9 Фаина Брезгунова по выходным ходит с мамой на службу в храм, посещает воскресную школу. Девочке нравится торжественный, праздничный перезвон колоколов – именно так она старалась звонить, подойдя к колокольне.

Прихожанин храма Рождества Христова Игорь Морош помогал юному Семёну Смирнову – и мальчик не подкачал: вскоре послышался ритмичный перезвон. Иначе и быть не могло, ведь Семён от природы наделён тонким слухом, является солистом детского образцового вокального коллектива «Разноцветные острова», победителем престижных конкурсов.

Впервые попробовала звонить в колокола четырехлетняя Анетта Саулина, приехавшая в Сафоново погостить к бабушке. Услышав колокольный звон, малышка счастливо заулыбалась. Ирина Венидиктова и Татьяна Азаренкова, Зинаида Богачёва и Любовь Штучко также стали участниками мастер-класса.

Руководитель проекта, благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин поддерживал новеньких, пытавшихся освоить непростую науку. Он с благодарностью отозвался о прихожанах-благотворителях, при поддержке которых строится храм Архангела Михаила по улице Строителей, совершаются многие богоугодные дела. Благочинный о. Сергий отметил также неоценимую поддержку, оказанную при разработке проекта «Звон Победы» директором Сафоновской центральной районной библиотеки Татьяной Игнатовой, ее заместителем Мариной Баданиной. На средства гранта удалось провести в Сафонове мастер-классы по обучению искусству колокольного звона, паломнические поездки в Спасо-Богородицкий Одигитриевский женский монастырь, а также в Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь.

На уроках православия, организованных для учащихся сафоновских школ, руководитель воскресной школы «Вифлеемская звезда» Михаил Зеленков рассказывал об устройстве православного храма, его значении в жизни верующего человека, его символике и истории колокольного звона на Руси. Во время экскурсий по храму преподаватель говорил с учащимися о богатстве духовной культуры нашего Отечества, традиции колокольного звона на Руси.

Узнавая об истории и традициях православия, молодое поколение приобщается к историческому наследию, стремится к возрождению многовековых традиций, сохранению исторической памяти. Символично, что в завершении проекта зазвонили не виртуальные, а реальные колокола победы. Их звон нам ещё предстоит услышать не раз!

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: В колокола, изготовленные для звонницы строящегося храма Архангела Михаила в Сафонове, мог звонить любой желающий.

Фото автора