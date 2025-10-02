Педагог Смоленского педагогического колледжа принимает участие на Всероссийском конкурсе «Мастер года»

Преподаватель Смоленского педагогического колледжа Наталья Сальникова представляет Смоленскую область на Всероссийском конкурсе «Мастер года».

Наталья доказала свой высокий профессионализм, став победительницей на региональном этапе. Теперь ей предстоит побороться за звание лучшего в финале, который проходит в Курске. Именно там соберутся сильнейшие педагоги из всех уголков России, чтобы продемонстрировать своё мастерство в рамках интенсивной конкурсной программы.

Кстати, в этом году конкурс «Мастер года» отмечает свой первый юбилей – пять лет! А завершится состязание традиционно 2 октября, в День среднего профессионального образования.

«Поддержка педагогов и укрепление системы образования Смоленской области – наш безусловный приоритет. Мы гордимся такими высококлассными специалистами, как Наталья, и желаем ей уверенности в своих силах и победы! Вся Смоленская область – вместе с вами!», — выразил слова поддержки губернатор Василий Анохин.