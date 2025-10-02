Система СПО отмечает 85-летие

Система среднего профессионального образования — основа подготовки кадров. Ее главная задача — воспитать настоящих мастеров, востребованных на рынке труда. Сегодня российская система СПО отмечает 85-летие. Этой дате было посвящено торжественное мероприятие, которое прошло в Смоленске в КДЦ «Губернский».

Мы уделяем особое внимание системе профессионального образования. Именно выпускники колледжей и техникумов придут работать на наши предприятия и в учреждения, будут развивать регион. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» в регионе создано пять современных кластеров: строительный, медицинский, машиностроительный, химический и сельскохозяйственный. В следующем году появится новый кластер в сфере педагогики. «Профессионалитет» дает возможность студентам осваивать профессию в условиях, максимально приближенных к реальному производству.

Обновляем материально-техническую базу учреждений, модернизируем учебные корпуса и общежития. В этом году капитально ремонтируем три здания. Со следующего года приступим к ремонту еще четырех.

Эта работа дает результат. Сегодня в колледжах, техникумах и академиях Смоленской области обучается более 22 тысяч студентов, из них 2,7 тысяч заключили целевые договоры. К профессии их ведут свыше 1,1 тысячи преподавателей и мастеров производственного обучения.

Качественная работа системы СПО — результат совместного труда талантливых руководителей и преданных своему делу педагогов. Сегодня на торжественном мероприятии вручил Почетные грамоты Министерства просвещения РФ и Почетные грамоты Правительства Смоленской области. От всей души поздравляю всех, кто связан с системой среднего профессионального образования. Желаю вам новых достижений и успехов в труде! Фото с награждения можно посмотреть в альбоме. (https://vk.com/album-219524624_307134410)