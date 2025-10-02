Смоляне обучатся агробизнесу в рамках пятой волны проекта «Школа фермеров»

Торжественное открытие нового сезона «Школы Фермеров» прошло на базе Смоленской государственной сельскохозяйственной академии. В этом году участниками проекта стал 41 человек, в том числе ветераны СВО и члены их семей.

Образовательная программа реализуется по трем направлениям — организация производства и переработки продукции животноводства, растениеводство и агротуризм. Обучающиеся проходят как теоретическую подготовку, так и практическую. Подобный формат обучения позволяет закреплять новые знания.

«Проект реализуется уже не первый год и позволяет создавать и улучшать условия для развития фермерского хозяйства в регионе. Основное внимание уделили вопросу подготовки кадров для агропромышленного комплекса. В 2025 году среди участников проекта ветераны СВО и члены их семей. Сейчас мы плотно занимаемся вопросами трудоустройства наших защитников, возвращающихся с фронта. В частности, по поручению Президента Владимира Владимировича Путина реализуем программу «Герои СВОего времени. Смоленск». В Школе фермеров предусмотрена отдельная квота», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Участники изучат теорию в онлайн-формате, а затем пройдут практику в ведущих хозяйствах области. Они получат знания от экспертов и успешных фермеров, а также поддержку в составлении бизнес-планов и подаче заявок на гранты.Проект реализуется Россельхозбанком и Минсельхозом России для поддержки современного агробизнеса.

