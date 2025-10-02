﻿В Десногорске прошел III экологический фестиваль «ЭКОточка»





Смоленские атомщики организовали экологический праздник для десногорцев и гостей города

В Десногорске в третий раз состоялся экологический фестиваль «ЭКОточка», организованный активистами волонтерского объединения «Протон» при поддержке Смоленской АЭС и администрации города. Его посвятили 80-летнему юбилею атомной промышленности, стоящей на страже чистой энергии.

«Чуть более трех лет назад возникла отличная инициатива — провести в нашем городе фестиваль, который посвящен экологии. Тогда я немного сомневался, а «выстрелит» ли? И фестиваль «выстрелил». Уверен, что и в дальнейшем он будет только набирать обороты, потому что в нашем городе есть люди с активной жизненной позицией», — подчеркнул на открытии мероприятия глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

В этом году праздник побил собственный рекорд по количеству тематических площадок. Целых 9 «точек» ждали своих гостей. В «Точке просвещения» дети и взрослые с увлечением создавали красивые узоры на шоперах. В «Точке контрольной закупки» в формате импровизированного магазина учились разбираться в маркировках товаров и отличать по-настоящему экологичные продукты. В «Точке рационального потребления» волонтеры помогали создавать авторские чайные сборы из сушеных трав, собранных на дачных участках и в окрестностях города заботливыми руками ветеранов Смоленской АЭС. А еще были «Точка дружный огонек» от спасателей специальной пожарно-спасасательной части №1, «Точка красоты» от специалистов в области бьюти-индустрии, атомный квиз с вопросами об атомной промышленности в «Точке эрудированности», «Точка счастливого детства» с самыми разными активностями для юных десногорцев.

«Формат фестиваля очень интересный и разнообразный для всех участников. Здорово наблюдать за увлеченными детьми: украсили экосумку, камни, поиграли в экоигры, поучаствовали в конкурсах с экоподарками, собрали чайные наборы. Приятно удивили бьюти-подарки из «Точки красоты». В этот по-осеннему прохладный день приятно было согреться вкусным чаем из съедобной посуды — экологичная альтернатива пластику. Огромная благодарность организаторам! Экология — это стиль жизни! Радостно быть сопричастными к большому делу!» — поделилась впечатлениями семья Бычковских.

На «Точке ЗОЖ» специалисты МСЧ-135 проводили диагностику здоровья для всех желающих, напоминая, что экология начинается с заботы о себе. «Лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить. Мы рассказываем людям о диспансеризации, иммунизации и важности профилактики, измеряем давление, даем рекомендации», – пояснил врач терапевт Илья Булатиков.

Особый восторг у жителей атомграда вызвала «Точка экологичного чаепития». В этот раз участникам фестиваля предложили попробовать ароматный чай и вкуснейший гороховый суп-пюре в съедобных стаканчиках.

К «Точке переработки» даже выстроилась очередь. Жители всех возрастов приносили сюда пакеты с пластиковыми бутылками и крышечками. За это получали шоперы, термокружки, зубные щетки, «вечные» карандаши и другие сувениры, сделанные из вторсырья.

«Мы с сестрой собирали крышечки пять лет, три килограмма насобирали! – с гордостью говорят сестры Ирина Жукова и Ирина Киселева, «серебряные» волонтеры Десногорска. – Надо поддерживать нашу экологию, стараться не засорять природу. Спасибо всем, кто организовал этот чудесный праздник!»

«В 2019 году, когда подрастала внучка, мы решили сделать ей игру-развивайку из крышек, начали собирать. Игру сделали, а привычка собирать крышечки осталась. Волшебный пакет на кухне стал почти членом семьи. Рада, что теперь мои крышечки пойдут на доброе дело!», — поделилась Алена Чернова, которая принесла сумку с 2100 крышками!

А дело предстоит, действительно, большое: все собранные крышки (более 6700 штук) и пластик (свыше 50 кг) пойдут на изготовление нового эко-шезлога, который украсит прибрежную площадку в АтомПарке Десногорска.

«ЭКОточка меняется каждый год, неизменным остается только наш девиз: «Настало время ставить точку в неэкологичных отношениях с природой», – отмечает Юлия Леонова, волонтер и один из организаторов фестиваля. – Мы, атомщики, не понаслышке знаем, что такое чистая энергия. Забота о планете – это уже часть нашего ДНК. Мы хотим, чтобы следующее поколение росло с этими мыслями и сохранило наш замечательный зеленый оазис – город Десногорск».

Праздник получился по-настоящему душевным и семейным, оставив после себя огромное количество тепла, ярких эмоций и, главное, уверенности в том, что в Десногорске живут замечательные, неравнодушные люди, которые своим примером доказывают: большие перемены начинаются с малого – с одной сданной бутылки и общего на всех желания сделать мир чище.

«Когда три года назад мы задумали «ЭКОточку», мечтали о добром деле, которое объединит людей нашего города. И сегодня с уверенностью можно сказать: у нас все получилось! — поделилась Татьяна Евсюкова, волонтер и инициатор проекта. — Фестиваль родился, живет и развивается благодаря невероятной энергии и полной самоотдаче нашей большой команды волонтеров «Протона» и «Добро.Центра», при поддержке руководства Смоленской АЭС, профсоюза, молодежной организации атомщиков и Фонда «Город Десногорск». Огромное спасибо всем, кто вкладывает в проект свое сердце и силы!»

Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. Инициативы в сфере экологии являются важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности.

Одним из приоритетов Президента РФ и профильных ведомств является повышение эффективности управления природными ресурсами. Крупные отечественные компании уделяют большое внимание реализации проектов в сфере рационального природопользования. Госкорпорация «Росатом», производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляют сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС