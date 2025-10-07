Соцподдержка семьям

Информация о мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в части увеличения до 1 млн рублей (плюс 550 тысяч рублей) размера выплаты на погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)

1. В рамках нацпроекта «Семья» на территории Смоленской области предоставляется выплата на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту.

Меру социальной поддержки могут получить семьи, проживающие

на территории Смоленской области, – мать или отец, у которых в период

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года родились третий ребенок или последующие дети.Сумма выплаты составляет 550 тысяч рублей. Дополнительную региональную выплату семья может получить при условии, если ранее она получила федеральную меру – 450 тысяч рублей.

Денежные средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае если такая задолженность меньше установленной суммы, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, начисленных

за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

2. Условия предоставления меры поддержки:

— рождение третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года;

— постоянное проживание на территории Смоленской области;

— ипотечный кредит заключен до 1 июля 2028 года и заемщик ранее получил федеральную выплату в размере 450 тысяч рублей;

— объект недвижимости находится на территории Смоленской области.

3. Оператором по реализации данной меры социальной поддержкиявляется

ПАО «ДОМ.РФ».

Обратиться с заявлением в ПАО «ДОМ.РФ» на предоставление выплаты можно через:

— справочно-информационный интернет-портал «Госуслуги» по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600450/1/form;

— кредитную организацию, с которой заключен действующий кредитный договор (договор займа).

По вопросам реализации меры социальной поддержки можно обращаться

в адрес Консультационного центра ПАО «ДОМ.РФ» по телефону горячей линии

8-800-755-55-55.

Узнать статус рассмотрения обращения можно самостоятельно на портале Консультационного центра ПАО «ДОМ.РФ» (https://спроси.дом.рф/services/check-status-450/).