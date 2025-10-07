﻿Смоленская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество в сфере АПК



Состоялась рабочая встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Смоленской области Екатерины Ефремовой с руководителем аграрного ведомства Республики Беларусь Юрием Горловым. Основной темой обсуждения стало расширение сотрудничества по ключевым направлениям агропромышленного комплекса.

В совещании приняли участие ведущие специалисты профильных научных организаций Беларуси. Среди них заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Пётр Казакевич, а также руководство научно-практического центра по земледелию и «Института льна» НАН РБ.

Особое внимание было уделено перспективам выращивания льна-долгунца на территории Смоленской области. Стоит отметить, что в регионе половина посевных площадей, предназначенных для выращивания льна-долгунца, засеяны сортом белорусской селекции под названием «Грант», который является одним из самых урожайных и адаптированных к условиям Центральной России.

Было отмечено, что ведущий селекционно-семеноводческий центр Беларуси РУП «Институт льна» готов обеспечить региональные хозяйства качественным семенным материалом и оказать полное научное сопровождение в уходе за ним. Уже сейчас на базе ООО «Русский лён» организовано экспериментальное поле для проведения таких работ.

Также стороны договорились о необходимости разработки проекта дорожной карты по сотрудничеству в растениеводстве и селекции. Документ станет основой для системного обмена опытом, совместных исследований и внедрения инновационных технологий.

Важно, что помимо научного сотрудничества, Беларусь активно поставляет в Смоленскую область широкий спектр товаров: мясомолочную продукцию, пшеничную муку, дрожжи, фрукты, овощи, семена льна. При этом рынки не конкурируют, а дополняют друг друга, расширяя ассортимент продукции.

По итогам встречи была достигнута договоренность о дальнейшем углублении практического взаимодействия и развитии научного диалога в сфере АПК, а также создании условий для устойчивого роста аграрного потенциала региона и братской Республики.

«В прошлом году наш регион стал лидером в стране по посевной площади льна-долгунца. Для дальнейшего развития этого направления при поддержке Минсельхоза РФ в области будет создан селекционно-семеноводческий центр. Уверен, что в сотрудничестве с нашими белорусскими коллегами успехи Смоленщины в льноводстве будут только расти», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Напомним, что на рабочей встрече президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с губернатором Смоленской области Василием Анохиным было отмечено, что Белоруссия является ключевым и основным торговым партнером Смоленщины: 67% товарооборота региона осуществляется именно с Республикой Беларусь. По итогам прошлого года с белорусскими коллегами достигнут рекордный товарооборот – 294 миллиарда рублей. Кроме того, Василий Анохин доложил главе государства о том, что между регионом и Республикой действуют 49 соглашений, также функционируют 5 тысяч совместных предприятий – самое большое количество в стране.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь