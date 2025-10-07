﻿С 1 октября 2025 года центр обслуживания клиентов «Росатом Энергосбыт» в городе Сафоновоработает по субботам

Для удобства жителей продлен режим работы центра обслуживания клиентов Сафоновского участка филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск, расположенного по адресу: улица Ленина, д. 19А. Теперь клиентский офис будет работать по субботам, а в пятницу рабочий день продлен до 18.00.

Знакомим с обновленным графиком работы:

понедельник – пятница – с 09.00 до 18.00;

суббота – с 09.00 до 16.00;

воскресенье – выходной день.

В центре обслуживания клиентов можно подключить цифровые сервисы, БЕЗ КОМИССИИ оплатить жилищно-коммунальные услуги в рамках единого платежного документа, передать показания приборов учета, оформить заявление и получить консультацию специалиста.

Также по всем вопросам, связанным с деятельностью филиала «Росатом Энергосбыт» Смоленск, жители могут обратиться в любой центр обслуживания на территории региона. Ознакомиться с адресами и графиком работы можно на сайте компании atomsbt.ru в разделе «Смоленск» — «Контакты».