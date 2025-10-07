﻿Школьников научат распознавать дипфейки

Эксперты в области искусственного интеллекта подготовили видеоурок о дипфейках и о том, как их вовремя распознать, чтобы защититься от возможных угроз. Урок ориентирован на детей от 6 лет и старше, но будет полезен и взрослым – например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности.

О дипфейках

Дипфейками называют сгенерированные с помощью нейросетей картинки, ролики и аудиозаписи, на которых происходит то, чего никогда не было в реальности. Их героями зачастую выступают известные люди, например, политики или актеры. Дипфейки обычно создают просто для развлечения, но этот прием используют и злоумышленники, в том числе при общении с детьми. К примеру, они могут подделать голос близкого ребенку человека, чтобы убедить его действовать в своих интересах.

Урок представлен в формате мультфильма. Школьники узнают, как распознавать дипфейки и чем они могут быть опасны, а также почему стоит всегда проверять информацию из интернета.

К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест. Для незрячих и слабовидящих пользователей доступна версия мультфильма с тифлокомментариями – короткими описаниями того, что происходит на экране. Они звучат в паузах между репликами персонажей и помогают не упустить ничего важного. Посмотреть мультфильм и ознакомиться с материалами к уроку можно на сайте проекта.

«Новые обучающие видеоролики «Цифрового ликбеза», затрагивают актуальную и важную тему – распознавание дипфейков. Кибермошенники все чаще используют эту технологию, поэтому важно научить молодое поколение не поддаваться на провокации, проверять и критически оценивать контент в сети. Видеоролики направлены на повышение цифровой грамотности школьников – они помогут изучить основы безопасного поведения в интернет-пространстве и грамотного применения современных технологий. Уверен, что полученные знания пригодятся и в повседневной жизни, и в будущей работе», – комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика». «Генеративные нейросети открывают захватывающие возможности, но их не всегда используют в благих целях. Мы не можем научить детей безошибочно распознавать созданные с помощью ИИ подделки – порой это не под силу даже специалистам, – но можем объяснить базовые правила цифровой безопасности и привить привычку скептически относиться к контенту из мессенджеров и соцсетей», – говорит Александр Каледа, директор по информационной безопасности Яндекса.

«Цифровой ликбез» – просветительский проект, организованный АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Он включает в себя серию мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах рассказывают детям и взрослым об основах цифровой грамотности и кибербезопасности. Все ролики и материалы доступны на сайте проекта.