«Госключ» теперь в MAX!

В наш цифровой век важно, когда ключевые услуги становятся по-настоящему удобными и мобильными. Теперь значительную часть документов – от договоров купли-продажи до обращений в суд – можно подписать самостоятельно, не выходя из дома, с помощью чат-бота «Госключ» в знакомом многим мессенджере МАХ.

Это просто и безопасно. Главное – предварительно обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и сертификат электронной подписи.

Как это работает?

➖ Для первого использования необходимо подтвердить ваш профиль через «Госуслуги».

➖ Затем просто загрузите нужные файлы прямо в чат с ботом.

➖ Выберите подходящий тип электронной подписи.

➖ И завершите процесс, подтвердив свое действие.

После этого подписанные документы в формате мобильной электронной подписи будут ждать вас в чате с ботом.

Если приложения «Госключ» у вас еще нет, MAX любезно направит вас в магазин приложений для его загрузки. При первом запуске вы сможете получить все необходимые сертификаты.

Цифровые решения – для вашего комфорта! max.ru/goskey_bot