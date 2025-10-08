Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о поддержке талантливых детей в регионе

Развитие системы дополнительного образования детей обсудили на очередном заседании Правительства Смоленской области. В настоящее время в регионе работают порядка 130 учреждений дополнительного образования, где обучаются более 63 тысяч юных жителей региона.

За последние два года отремонтировали и оснастили новым оборудованием 49 домов культуры, 12 школ искусств, создали 69 центров «Точка роста» в сельских школах и малых городах, открыли три детских технопарка «Кванториум». Также в регионе работает центр выявления и поддержки одаренных детей, центр цифрового образования детей «IT-куб». В этом году отремонтируют и модернизируют 24 дома культуры и 10 детских школ искусств. В ходе рабочих выездов в муниципальные образования посещаю учреждения, чтобы видеть, как ведется работа по их модернизации.

– Важно, чтобы возможности для занятий по интересам были доступны каждому ребенку, независимо от места проживания. Поручил главам муниципалитетов развивать и совершенствовать эту работу. Необходимо вовлекать в нее и бизнес. Это наша общая задача, поэтому готовы оказать поддержку на всех этапах. В регионе действует грантовая программа «Первый старт». Предприниматель может получить грант до 500 тысяч рублей на запуск проекта и реализацию социально значимых инициатив, – рассказал Василий Николаевич Анохин.