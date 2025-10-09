Жители Смоленской области могут проверить свои знания в финансовом зачёте.

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдёт с 7 по 28 октября.
Участники смогут пройти быстрый чекап финансовой грамотности и проверят свои знания в заданиях, которые основаны на жизненных ситуациях.
Зачет традиционно рассчитан и на взрослых, и на детей.
Его можно пройти индивидуально или всей семьей. Для тех, кто уже отлично ориентируется в финансовых вопросах, предусмотрен продвинутый уровень сложности.
В прошлом году в таком зачете приняли участие 15,5 тыс. жителей Смоленской области. Около 60% участвовавших в личном зачете смолян ответили на вопросы правильно. В семейном зачете попробовали свои силы 815 смоленских команд
