Триумф сафоновских легкоатлетов

В Смоленске прошел финальный этап 40-й Спартакиады школьников региона. Юные спортсмены из всех муниципальных округов проявили себя в кроссе и сдаче норм ГТО.
Воспитанники отделения лыжных гонок из нашего города продемонстрировали великолепную подготовку и уверенно победили в командном зачёте. Кубок победителя и грамоту от Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области им вручил заместитель министра спорта Смоленской области Владимир Солошенко.
Поздравляем ребят и их тренера Владимира Кузьмича и желаем новых побед!
Фото из соцсети «ВК»
Будьте первым, кто оставит комментарий!