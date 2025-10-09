Триумф сафоновских легкоатлетов

В Смоленске прошел финальный этап 40-й Спартакиады школьников региона. Юные спортсмены из всех муниципальных округов проявили себя в кроссе и сдаче норм ГТО.

Воспитанники отделения лыжных гонок из нашего города продемонстрировали великолепную подготовку и уверенно победили в командном зачёте. Кубок победителя и грамоту от Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области им вручил заместитель министра спорта Смоленской области Владимир Солошенко.

Поздравляем ребят и их тренера Владимира Кузьмича и желаем новых побед!

Фото из соцсети «ВК»