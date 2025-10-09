﻿Смоленские школьники и студенты могут бесплатно обучиться технологиям ИИ



В рамках нацпроекта «Экономика данных» Министерство цифрового развития России запустило образовательный проект «Код будущего. Искусственный интеллект», предполагающий бесплатное обучение школьников и студентов технологиям ИИ.

Данный проект разработан специально для учащихся 8-11 классов и студентов, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования. У них есть возможность бесплатно пройти онлайн-курсы объемом от 54 академических часов (3 модуля), самостоятельно обучаясь на цифровых платформах.

Для участников разработаны несколько образовательных онлайн-курсов:

«Основы машинного обучения» и «Основы анализа данных на Python» от Московского физико-технического института;

«Инструменты искусственного интеллекта: применяем и программируем» от ООО «Цифровое Образование»;

«Разработчик ИИ-чат-ботов на Python: от основ до своих виртуальных ассистентов» от АНО ДО «Школа программистов»;

«НейроСтарт – программирование и ИИ на Python» от ООО «1Т»;

«Наглядные основы искусственного интеллекта» от АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса».

Чтобы принять участие в обучении необходимо иметь учетную запись на Госуслугах, там в соответствующем разделе выбрать интересующий онлайн-курс и, после подтверждения заявки, начать обучение.

Ожидается, что от Смоленской области обучение в проекте «Код будущего. Искусственный интеллект» пройдут более двух тысяч школьников и студентов. На данный момент смоляне подали уже около тысячи заявок. Зарегистрироваться можно до 17 октября включительно.

«Участие в проекте «Код будущего. Искусственный интеллект» — это уникальный шанс для смоленской молодежи совершенно бесплатно получить от ведущих образовательных организаций востребованные сегодня навыки в области искусственного интеллекта. Также напомню, что с 16 по 17 октября в Смоленске состоится II Международный ИТ-форум «Свой код», в котором примут участие талантливые школьники, студенты и молодые специалисты», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

