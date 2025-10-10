Конкурс на антикоррупционную тематику﻿

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи среди обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области, Департаментом по противодействию коррупции c 01.10.2025 проводится конкурс творческих работ на антикоррупционную тематику в следующих номинациях:

— «Лучшее эссе на антикоррупционную тематику»;

— «Лучший девиз на антикоррупционную тематику»;

— «Лучшая социальная реклама на антикоррупционную тематику»;

— «Лучшее видео на антикоррупционную тематику».

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку и творческую работу на адрес электронной почты Kravchenko_IN@admin-smolensk.ru не позднее 14.11.2025, контактное лицо – Кравченко Игорь Николаевич,

телефон (4812) 29-20-46.

Информация о конкурсе размещена на странице «Противодействие коррупции» официального сайта Правительства Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(https://corruption.admin-smolensk.ru/news/konkurs_2025/).