Мессенджер MAX вводит упрощенную систему создания Цифрового ID через Госуслуги

Мессенджер MAX представил новую, упрощенную систему создания Цифрового ID для своих пользователей. Теперь для получения цифрового удостоверения достаточно иметь водительское удостоверение в приложении Госуслуги.

Процесс создания Цифрового ID максимально удобен: пользователи выбирают в профиле МАХ иконку «Цифровой ID», нажимают кнопку «Создать», дают согласие на вход по лицу или отпечатку пальца, после чего переходят в приложение Госуслуги, подтверждают личность, делая селфи, и получают уведомление о готовности цифрового удостоверения.

Отметим, что цифровой ID, выпущенный по водительскому удостоверению, возможно использовать только для подтверждения возраста при покупке товаров 18+ в продовольственных магазинах. Система действует во всех городах России.

