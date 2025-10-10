«Орлы» круче, чем «Ястребы»

В Сафонове прошел зональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Победа».

В нем приняли участие сборные юнармейские команды из семи муниципалитетов: Сафоновского, Гагаринского, Холм-Жирковского, Угранского, Вяземского, Новодугинского и Дорогобужского.

Юные защитники Родины соревновались в таких дисциплинах, как «Тактическая медицина», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», на время собирали и разбирали автомат Калашникова, преодолевали полосы препятствий, проходили другие испытания.

В итоге сафоновская команда «Орлы» заняла второе место, опередив холм-жирковских «Ястребов». А победителем этапа стали вязьмичи. Тройка призеров отправится на областной этап в Смоленск.

