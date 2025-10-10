У нашей молодежи должны быть возможности для самореализации в своем регионе, – заявил Губернатор Василий Анохин.

Систему целевого обучения обсудили на заседании Общественной палаты Смоленской области VIII состава. В нем приняли участие члены палаты, председатели общественных советов и главы муниципальных образований.

Смоленская область входит в число лидеров по количеству заключенных договоров о целевом обучении. Заказчиками выступают более 100 предприятий и организаций. Благодаря совместной работе бизнеса и образовательных учреждений создаем оптимальные условия для развития профессиональных навыков будущих специалистов.

Регион активно участвует в федеральной программе «Профессионалитет». Она дает возможность студентам осваивать профессию в условиях, максимально приближенных к реальному производству. В области уже создано пять специализированных кластеров. В следующем году планируется открытие шестого.

Одним из новых направлений работы по подготовке кадров станет модернизация Центров занятости населения. С 1 января 2026 года они будут объединены в единый Кадровый центр Смоленской области, который будет вести постоянный мониторинг занятости выпускников.

В то же время остаются вопросы, требующие дополнительного внимания. В перспективе планируем развивать систему непрерывного образования — от школы до работодателя. Это и другие предложения вынес на обсуждение.

«Совершенствование системы целевого обучения будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов, необходимых для устойчивого развития Смоленской области, – подчеркнул Губернатор региона Василий Анохин.