Призваны Родину защищать

– Призывник – не просто юноша, а оплот, герой, защитник! Служба в рядах Вооружённых сил России – святая обязанность, – эти слова были обращены к героям торжества, прошедшего 10 октября в Центральном дворце культуры.

Во время осеннего призыва наденут военную форму и станут плечом к плечу в ряды Вооружённых сил России сафоновцы Кирилл Ядомыков, Шерзод Бобоев, Максим Тимошенков, Егор Сайфулин, Михаил Сальников, Сергей Валуев, Алик Бегларян. У многих из них деды, отцы и старшие братья служили в рядах Вооружённых сил, как, например, у выпускника Смоленской областной технологической академии Михаила Сальникова. Юноша прошёл подготовку по программе «Операционная деятельность в логистике», теперь готовится отдать воинский долг Родине, как это сделал в своё время его старший брат, служивший в Росгвардии.

Выпускник Сафоновского индустриально-технологического техникума Сергей Валуев получил профессию сварщика, успешно окончил автошколу. Юноша занимался футболом, лёгкой атлетикой. Он надеется стать примером для двух своих младших братьев. Юноша гордится отцом и отчимом – участниками специальной военной операции. К сожалению, недавно в их дом пришло пришло печальное известие об отце, пропавшем без вести.

Старший брат и отец Максима Тимошенкова тоже служили в армии. Готовясь к службе, Максим занимался спортом (увлекался футболом и единоборствами), стал выпускником техникума туризма, менеджмента и информационных технологий, где изучал юриспруденцию. Шерзода Бобоева, выпускника Смоленской областной технологической академии, будет провожать на службу большая семья, ведь у его родителей шестеро детей. Выпускнику Сафоновского индустриально-технологического техникума Егору Сайфулину, выпускнику Смоленского колледжа Международного юридического института Кириллу Ядомыкову тоже в ближайшие месяцы вручат повестку, и он явилтся на призывной пункт.

Успешной службы юношам пожелали исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский муниципальный округ» Антон Кухарев, председатель общественной организации воинов-интернационалистов Афганистана по г. Сафоново и Сафоновскому району Владимир Луковенков, председатель районного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Геннадий Буренков.

На глазах начальника отделения подготовки к призыву граждан на военную службу военного комиссариата Марины Чаленко нынешние призывники росли, учились, мужали. Она помнит их совсем юными, когда ребята вставали на воинский учёт. Пожелания призывникам прозвучали весомо и лаконично: «Будьте достойны звания солдата России. Сделайте так, чтобы мы гордились вами и возвращайтесь домой живыми и здоровыми!»

Начальник Сафоновской автошколы ДОСААФ Андрей Абрамов напомнил о том, что «служить России – большая честь и святая обязанность».

Благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий Чайкин пожелал призывникам помощи Божией, отметив, что на их плечах отныне – ответственность за судьбу нашей страны.

Для будущих защитников Родины выступали талантливые солисты-вокалисты и танцевальные коллективы, а также юные боксёры из клуба «Пересвет» под руководством тренера Данилы Сергеева.

В День призывника исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский муниципальный округ» Антон Кухарев вручил паспорта гражданина Российской Федерации и Конституции РФ как символы российского гражданства сафоновцам, достигшим 14-летнего возраста.

Торжественная церемония состоялась по инициативе Всероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» в рамках проекта «Мы — граждане России».

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото автора