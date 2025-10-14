Прокурор ведёт приём

22 октября 2025 года с 11 час. 00 мин. заместителем прокурора Смоленской области

Тольским Д.С. планируется проведение личного приема граждан по вопросам соблюдения законодательства при расследовании уголовных дел и проведении доследственных проверок.

Личный прием будет проведен в здании прокуратуры Заднепровского района г. Смоленска по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая, д. 7.

Желающим обратиться на личный прием необходимо предварительно до 17 октября 2025 года записаться в Сафоновской межрайонной прокуратуре Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Сафоново,

ул. Советская, д. 23, либо по телефону 8(48142) 4-29-02. При посещении прокуратуры при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.