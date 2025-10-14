С 13 по 24 октября в Смоленской области проходит II этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»





В целях получения от населения информации о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, а также повышения активной гражданской позиции по вопросам, связанным с профилактикой наркомании организована круглосуточная работа телефона доверия УМВД России по Смоленской области и МО МВД России «Сафоновский».

Информацию о фактах сбыта, хранения и транспортировки наркотиков, а также о содержании наркопритонов, можно сообщить в ближайшее подразделение полиции или в УМВД России по Смоленской области по телефонам доверия:

УМВД России по Смоленской области – 8 (4812) 38-05-55,

МО МВД России «Сафоновский» – 8 (48142) 4-29-99,

Официальный сайт УМВД России по Смоленской области: Управление МВД России по Смоленской области раздел «Прием обращений».