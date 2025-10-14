﻿Министр Смоленской области по внутренней политике Пётр Мухин рассказал участникам программы о системе местного самоуправления

О федеральном, региональном и муниципальном уровне власти рассказали эксперты курсантам программы «Герои СВОего времени. Смоленск» в рамках очередного дня очного обучения.

Доцент Президентской академии в Смоленске Сергей Асриев напомнил участникам о задачах, функциях, полномочиях и ответственности федеральных властей.

Министр Смоленской области по внутренней политике Пётр Мухин рассказал о системе местного самоуправления. На практических примерах показал, как решаются вопросы, какие задачи стоят перед главами муниципалитетов, как работать с обратной связью.

«Наша задача при реализации этой программы — подготовить управленцев для органов власти и муниципалитетов. Увидел заинтересованность курсантов, ребята задают много вопросов, в том числе, касающихся практики управления. Значит, тема им близка, и мы должны ответить на их вопросы, помочь им пополнить знания», — отметил Пётр Мухин.

Напомним, в минувшие выходные начался очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в специальной военной операции.

На предыдущих этапах были отобраны 26 человек.13 курсантов начали обучение, еще 13 приступят после завершения службы.