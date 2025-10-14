﻿На Смоленской АЭС обсудили создание кафедры ядерных специальностей на базе Смоленского филиала Московского энергоинститута





Директор Смоленской АЭС Иван Сидоров и директор Смоленского филиала Национального исследовательского университета «МЭИ» Александр Федулов провели рабочую встречу. Диалог получился предметным и конструктивным о создании на базе Смоленского филиала Московского энергоинститута кафедры по ядерным специальностям, которая будет готовить специалистов для Смоленской атомной станции.

«Со строительством двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 Смоленской АЭС-2 возникает потребность в подготовке квалифицированных молодых специалистов по ядерным специальностям. Смоленский филиал Московского энергетического вуза может стать нашим ключевым партнером, с которым мы вместе будем выстраивать целостную систему образования: от студенческой скамьи до рабочего места на производстве. Это гарантия того, что на Смоленской АЭС-2 будет сформирован сильный профессиональный коллектив атомщиков», — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Смоленскую АЭС и Смоленский филиал МЭИ связывают крепкие партнерские отношения. Выпускники вуза разных лет успешно трудятся в подразделениях атомной станции. В 2024-2025 году коллектив предприятия пополнили 25 молодых специалистов – выпускников СФ МЭИ. Благодаря реализации программы целевого обучения студенты совмещают практику на станции с обучением в вузе и получают заработную плату.

«Для нас это исключительно важный и своевременный диалог, — поделился директор Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университета «МЭИ» Александр Федулов. — Мы видим свою миссию в том, чтобы стать надежным партнером Смоленской АЭС, готовить инженеров, которые будут востребованы здесь, на Смоленской земле. Уверен, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным».

Визит представителей Смоленского филиала Московского энергоинститута завершился экскурсией в информационно-выставочный комплекс Смоленской АЭС, где они смогли погрузиться в мир атомной энергетики: от принципов работы реакторов до высочайших стандартов безопасности и огромноговклада атомных станций в энергобезопасность России.

Создание возможностей для молодёжи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС