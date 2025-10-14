﻿Участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» встретились с зампредом Правительства Смоленской области Алексеем Гусевым

Вопросы российской государственности стали основной темой встречи. Духовно-нравственный код России, миссия нашей страны, защита российской идентичности – это важнейшие направления основ национальной безопасности.

Как отметил Алексей Гусев, именно в этом контексте стоит рассматривать и инициированный Президентом России проект «Время героев» на федеральном уровне, и реализацию аналогичных образовательных проектов в регионах. Поскольку речь идет о воспитании единомышленников из числа тех, кто своей жизнью и делом доказал преданность Родине.

Алексей Гусев подчеркнул, что реализации образовательной программы в Смоленской области придается большой значение.

«Наша задача — подготовить высокопрофессиональных управленцев для наших органов власти и муниципалитетов. На прошедшей недавно встрече Президента России Владимира Владимировича Путина и губернатора Смоленской области Василия Николаевича Анохина обсуждался этот вопрос. Поэтому и команда преподавателей подобрана сильнейшая— это эксперты Высшей школы госуправления, смоленского РАНХ и ГС, смоленского госуниверситета», — подчеркнул Алексей Гусев.

Напомним, в минувшие выходные начался очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в специальной военной операции.

На предыдущих этапах были отобраны 26 человек.13 курсантов начали обучение, еще 13 приступят после завершения службы.