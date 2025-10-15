 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

В Смоленске состоялся финальный этап «Кубка Защитников Отечества»

17.10.2025

Финальный этап регионального физкультурно-спортивного мероприятия среди участников СВО «Кубок Защитников Отечества», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войны, прошел в Смоленском государственном университете спорта.

Турнир организован Министерством спорта региона совместно с филиалом Фонда «Защитники Отечества».

Более 100 защитников Родины из Смоленской области демонстрировали свою силу и мастерство в 8 видах спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, пауэрлифтинг, армспорт, гиревой спорт, пулевая стрельба, метание ножей.

Команда участников специальной военной операции из Сафоновского округа завоевала первое место в дисциплине «Пулевая стрельба», третье место в соревновании по дартсу.

Губернатор Василий Анохин отметил, что в регионе развивают систему спортивной адаптации участников СВО, которые получили травмы в зоне боевых действий. Для них организуют занятия лечебной гимнастикой, специальные тренировки по тяжёлой атлетике, стрельбе, хоккею и плаванию.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов нашим героям!
Источник: пресс-служба Правительства Смоленской области

Опубликовано в категории Приоритеты

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика