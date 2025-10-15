В Смоленске состоялся финальный этап «Кубка Защитников Отечества»

Финальный этап регионального физкультурно-спортивного мероприятия среди участников СВО «Кубок Защитников Отечества», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войны, прошел в Смоленском государственном университете спорта.



Турнир организован Министерством спорта региона совместно с филиалом Фонда «Защитники Отечества».



Более 100 защитников Родины из Смоленской области демонстрировали свою силу и мастерство в 8 видах спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, пауэрлифтинг, армспорт, гиревой спорт, пулевая стрельба, метание ножей.



Команда участников специальной военной операции из Сафоновского округа завоевала первое место в дисциплине «Пулевая стрельба», третье место в соревновании по дартсу.



Губернатор Василий Анохин отметил, что в регионе развивают систему спортивной адаптации участников СВО, которые получили травмы в зоне боевых действий. Для них организуют занятия лечебной гимнастикой, специальные тренировки по тяжёлой атлетике, стрельбе, хоккею и плаванию.



Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов нашим героям!

Источник: пресс-служба Правительства Смоленской области

