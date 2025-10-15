Преподаватели смоленского филиала РАНХиГС проводят цикл занятий для участников программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Обширный цикл занятий подготовлен для участников образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». С участниками работают эксперты Высшей школы госуправления, РАНХиГС, смоленского госуниверситета.

В частности, доцент Президентской академии в Смоленске Сергей Асриев рассказал слушателям о Федеральном уровне публичной власти в Российской Федерации, её важности и необходимости для обеспечения эффективного управления страной.

«Полностью отдавая себя служению интересам народа, опираясь на знания, полученные в процессе обучения, вы сможете стать эффективными управленцами, способными и не только разрабатывать управленческие решения, но и эффективно их реализовывать. Тем самым повышать социально-экономическую составляющую России», — отметил Сергей Асриев.

Подготовлена для участников и обширная практическая часть программы. Своим опытом государственной службы с ними делятся действующие государственные служащие высокого уровня.

«Когда первые лица региона рассказывают об организации, планировании работы — это очень ценно. У меня есть опыт военной службы, но нет опыта службы гражданской. И перенять опыт у старших товарищей — это дорогого стоит», — поделился участник программы Юрий Зырянов.

Напомним, в минувшие выходные начался очный модуль обучения курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск». Проект направлен на подготовку управленческих кадров из числа бойцов, принимавших участие в специальной военной операции.

На предыдущих этапах были отобраны 26 человек.13 курсантов начали обучение, еще 13 приступят после завершения службы.