﻿Система СМС-оповещений позволила снизить повторные звонки в скорую помощь в Смоленской области

С мая прошлого года жителям Смоленской области доступна новая цифровая услуга — SMS‑оповещения о статусе обращения в скорую медицинскую помощь, которая оперативно информирует граждан о ходе обработки их вызова. При вызове по номерам 112 или 103 абонент получает два СМС-сообщения: о регистрации вызова и о назначении бригады скорой помощи.

За 2024 год система доставила 202 306 сообщений, а за первые 9 месяцев 2025 года — 196 724. Внедрение сервиса позволило снизить количество повторных звонков в скорую помощь почти на 13,5%. Также уменьшилась нагрузка на диспетчеров и улучшена маршрутизация машин скорой помощи.

«Внедрение СМС-оповещений о статусе вызова скорой помощи стало важным шагом в развитии цифровизации регионального здравоохранения. Сокращение числа повторных звонков в скорую помощь говорит об эффективности сервиса. В освободившееся время диспетчеры могут более оперативно обрабатывать экстренные вызовы и направлять бригады скорой помощи к нуждающимся», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Также отметим, что в сообщения включают контактный номер неотложной службы поликлиники, если вызов был передан врачу или фельдшеру.